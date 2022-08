Scatta la trappola per l' Italia | ecco cosa ci aspetta tra poco | scenario da incubo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 agosto 2022) Altro che Pnrr, la vera posta in gioco nei prossimi anni sarà la riforma del Patto di Stabilità. Lo hanno capito bene in Germania, dove il ministero dell'economia ha già presentato un documento che indica i principi a cui il governo dovrà attenersi quando si siederà al tavolo delle trattative. Principi che, naturalmente, rispecchiano l'ossessione tedesca: il rigore nei conti pubblici, soprattutto degli altri. Non è un caso, infatti, che nel testo venga dedicata particolare attenzione alla riduzione del debito e al perseguimento di «finanze pubbliche sane». Il tutto accompagnato da una maggiore severità nel controllo del rispetto delle regole. E a farne le spese sarà ovviamente l'che ha un debito pari a 2.766,4 miliardi di euro, abbondantemente sopra il 150% del Pil. Ma andiamo con ordine. Sospeso in seguito alla pandemia, il Patto di Stabilità tornerà ...