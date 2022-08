Richard Carapaz correrà con l’Education First – UFFICIALE

(Di venerdì 19 agosto 2022) Giornata di importanti annunci di ciclomercato quella di oggi: la Educationha infatti annunciato l’arrivo di. Il campione olimpico, capitano della Ineos Grenadiers a questa Vuelta a España, lascerà il team inglese dopo tre stagioni per una squadra che punta tantissimo sui corridori sudamericani. LEGGI ANCHE: Vuelta a España, 1a tappa: percorso e ordine partenza Per il vincitore del Giro d’Italia 2019 ci sarà un ruolo ovviamente di attore protagonista all’interno del team statunitense. Ha firmato un contratto di durata triennale. L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

