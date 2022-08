Ma davvero qualcuno si sta scandalizzando per i video di Sanna Marin? (Di venerdì 19 agosto 2022) Le polemiche per i video in cui la premier finlandese balla e si diverte con gli amici dimostrano pregiudizi di genere e di generazione Leggi su wired (Di venerdì 19 agosto 2022) Le polemiche per iin cui la premier finlandese balla e si diverte con gli amici dimostrano pregiudizi di genere e di generazione

hurtndstrong : troppo innamorata di uomini written by a woman per innamorarmi davvero di qualcuno nella realtà - ninobizzintino : ... e di prospettiva tipo #Zaniolo. A centrocampo, in posizione di regista, ci sono #Locatelli , #Rovella e… - thatsAllFolksA : @LisaTorna Purtroppo non è inutile ma molto utile (per ora ancora) a qualcuno. Certo che se fa scoppiare la central… - franco2bis : RT @RomaScifo: Ma qualcuno pensava davvero che far tornare il #PD di #Gualtieri al comune di #Roma voleva dire rinnovamento e trasparenza?… - RomaScifo : Ma qualcuno pensava davvero che far tornare il #PD di #Gualtieri al comune di #Roma voleva dire rinnovamento e tras… -