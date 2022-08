Lui non mi piace più, vorrei lasciarlo ma non so come fare (Di venerdì 19 agosto 2022) Di certo non è una delle prime cose a cui si pensa quando si inizia una storia d’amore, eppure è nella natura stessa di ogni relazione l’eventualità che possa finire. Ma le vie che percorrono i sentimenti sono tortuose e ignote. Rispondono comunque alle nostre esigenze e rispecchiano il nostro sentire in divenire. Forse un anno fa eravamo diverse, avevamo altre necessità, altri pensieri, altri desideri e quel ragazzo sembrava perfetto per noi. Ora ci appare quasi un estraneo. Sarebbe sciocco sminuire o negare il valore di quello che c’è stato tra noi, perchè se una storia è stata emozionante e profonda rappresenta un prezioso tesoro che dobbiamo custodire nel cuore. Ma se è arrivata al capolinea, proprio per il rispetto di ciò che è stata, dovremmo onestamente chiuderla. Leggi anche: La fine di un amore non è mai davvero la fine Non teniamoci dentro tutto per timore di far soffrire il ... Leggi su dilei (Di venerdì 19 agosto 2022) Di certo non è una delle prime cose a cui si pensa quando si inizia una storia d’amore, eppure è nella natura stessa di ogni relazione l’eventualità che possa finire. Ma le vie che percorrono i sentimenti sono tortuose e ignote. Rispondono comunque alle nostre esigenze e rispecchiano il nostro sentire in divenire. Forse un anno fa eravamo diverse, avevamo altre necessità, altri pensieri, altri desideri e quel ragazzo sembrava perfetto per noi. Ora ci appare quasi un estraneo. Sarebbe sciocco sminuire o negare il valore di quello che c’è stato tra noi, perchè se una storia è stata emozionante e profonda rappresenta un prezioso tesoro che dobbiamo custodire nel cuore. Ma se è arrivata al capolinea, proprio per il rispetto di ciò che è stata, dovremmo onestamente chiuderla. Leggi anche: La fine di un amore non è mai davvero la fine Non teniamoci dentro tutto per timore di far soffrire il ...

