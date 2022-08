LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Ineos Grenadiers al momento in testa! Vola la Jumbo dopo il primo intermedio (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.14 Tutti attendono di capire con quali tempi taglieranno il traguardo Quick-Step Alpha Vinyl Team e Jumbo-Visma. 20.11 Arriva la Ineos Grenadiers: tempo di 24.53,77 (56.153 km/h)! 20.10 Tempo spaziale della Jumbo al primo intermedio! Vanno sotto i 12 minuti: il crono per la precisione è di 11.57,92 (55.159 km/h). CLASSIFICA PARZIALE AL TRAGUARDO (19 FORMAZIONI SU 23), con le medie di gara:1 Team BikeExchange – Jayco 25.11,24 55.504 2 UAE Team Emirates 25.13,40 55.425 3 Groupama – FDJ 25.18,88 55.225 4 BORA – hansgrohe 25.21,84 55.117 5 Trek – Segafredo 25.22,410 55.097 6 Bahrain – Victorious 25.22,58 55.091 7 Astana Qazaqstan Team 25.26,47 54.950 8 Team DSM 25.33,62 54.694 9 AG2R Citroën Team 25.35,47 ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.14 Tutti attendono di capire con quali tempi taglieranno il traguardo Quick-Step Alpha Vinyl Team e-Visma. 20.11 Arriva la: tempo di 24.53,77 (56.153 km/h)! 20.10 Tempo spaziale dellaal! Vanno sotto i 12 minuti: il crono per la precisione è di 11.57,92 (55.159 km/h). CLASSIFICA PARZIALE AL TRAGUARDO (19 FORMAZIONI SU 23), con le medie di gara:1 Team BikeExchange – Jayco 25.11,24 55.504 2 UAE Team Emirates 25.13,40 55.425 3 Groupama – FDJ 25.18,88 55.225 4 BORA – hansgrohe 25.21,84 55.117 5 Trek – Segafredo 25.22,410 55.097 6 Bahrain – Victorious 25.22,58 55.091 7 Astana Qazaqstan Team 25.26,47 54.950 8 Team DSM 25.33,62 54.694 9 AG2R Citroën Team 25.35,47 ...

