LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: Quartararo in testa alla FP2, tra poco i time-attack! (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 La pioggia non spaventa i piloti, che scendono comunque in pista con gomme nuove (slick) per cercare il tempo. 14.46 ATTENZIONE! Piove a Spielberg! Per ora la pioggia è molto leggera, ma rischia di compromettere i time-attack dei piloti. 14.45 Dieci minuti alla fine della sessione, è arrivato il momento del time-attack! Prima vera simulazione di qualifica del weekend sull’asciutto per la top class in Austria. 14.43 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 20 F. Quartararo 1:30.285 2 42 A. RINS +0.036 3 43 J. MILLER +0.158 4 36 J. MIR +0.170 5 63 F. BAGNAIA +0.236 6 23 E. BASTIANINI +0.325 7 72 M. BEZZECCHI +0.372 8 21 F. ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.48 La pioggia non spaventa i piloti, che scendono comunque in pista con gomme nuove (slick) per cercare il tempo. 14.46 ATTENZIONE! Piove a Spielberg! Per ora la pioggia è molto leggera, ma rischia di compromettere i-attack dei piloti. 14.45 Dieci minutifine della sessione, è arrivato il momento delPrima vera simulazione di qualifica del weekend sull’asciutto per la top class in. 14.43 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 20 F.1:30.285 2 42 A. RINS +0.036 3 43 J. MILLER +0.158 4 36 J. MIR +0.170 5 63 F. BAGNAIA +0.236 6 23 E. BASTIANINI +0.325 7 72 M. BEZZECCHI +0.372 8 21 F. ...

