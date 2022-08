LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Vallortigara e le 4×100 centrano la finale! Avanti la 4×400 maschile, fuori quella femminile (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quando corre Jacobs nella 4×100? 11.54 Olanda subito dAvanti su Irlanda e Svizzera. 11.52 Nella seconda semifinale della 4×400 femminile al via ci sono Irlanda, Francia, Olanda, Germania, Slovenia, Grecia, Svizzera, Finlandia. 11.49 Nessun giavellottista ha fatto i 83.50 che sarebbero richiesti per la qualificazione automatica. Il lancio migliore è l’81.81 di Vadlejch. 11.46 Italia sesta ed eliminata: non arriva la qualificazione in finale. Vince la Gran Bretagna con 3:23.79, in finale con Belgio e Polonia. 11.45 La Gran Bretagna scappa via in prima posizione, Italia settima: rimonta che diventa difficilissima. 11.44 Lukudo risale fino alla sesta posizione: non siamo lontani dalle prime tre piazze. 11.43 Perde un po’ di contatto l’Italia dopo ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQuando corre Jacobs nella? 11.54 Olanda subito dsu Irlanda e Svizzera. 11.52 Nella seconda semifinale dellaal via ci sono Irlanda, Francia, Olanda, Germania, Slovenia, Grecia, Svizzera, Finlandia. 11.49 Nessun giavellottista ha fatto i 83.50 che sarebbero richiesti per la qualificazione automatica. Il lancio migliore è l’81.81 di Vadlejch. 11.46 Italia sesta ed eliminata: non arriva la qualificazione in finale. Vince la Gran Bretagna con 3:23.79, in finale con Belgio e Polonia. 11.45 La Gran Bretagna scappa via in prima posizione, Italia settima: rimonta che diventa difficilissima. 11.44 Lukudo risale fino alla sesta posizione: non siamo lontani dalle prime tre piazze. 11.43 Perde un po’ di contatto l’Italia dopo ...

