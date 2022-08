Lite Conte-Tuchel, il provvedimento scatena le polemiche: il comunicato della FA (Di venerdì 19 agosto 2022) La prima giornata di Premier League si è aperta con in botto, in particolar modo si sono affrontati Chelsea e Tottenham. Il big match si è concluso sul risultato di 2-2 con il gol nel finale degli Spurs. Durante il match si sono registrati momenti di grande tensione, in particolar modo tra i due allenatori: Conte e Tuchel. Tutto è nato da un faccia a faccia, poi esultanze scatenate da una parte e dall’altra. Infine il contatto fisico con una stretta di mano prolungata. Il verdetto della FA sull’incidente ha scatenato le prime polemiche. Tuchel è stato squalificato per una partita con sanzione temporaneamente sospesa e domenica sarà in panchina in Chelsea-Leeds, in più multato del corrispettivo di 41.500 euro. Per Conte solo una multa, di 17.500 ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) La prima giornata di Premier League si è aperta con in botto, in particolar modo si sono affrontati Chelsea e Tottenham. Il big match si è concluso sul risultato di 2-2 con il gol nel finale degli Spurs. Durante il match si sono registrati momenti di grande tensione, in particolar modo tra i due allenatori:. Tutto è nato da un faccia a faccia, poi esultanzete da una parte e dall’altra. Infine il contatto fisico con una stretta di mano prolungata. Il verdettoFA sull’incidente hato le primeè stato squalificato per una partita con sanzione temporaneamente sospesa e domenica sarà in panchina in Chelsea-Leeds, in più multato del corrispettivo di 41.500 euro. Persolo una multa, di 17.500 ...

