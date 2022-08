La svolta video negli Stati uniti: lo streaming supera per la prima volta la tv via cavo (Di venerdì 19 agosto 2022) La tv via cavo è acqua passata. Oggi è lo streaming che traina lo share e il gradimento del pubblico d’oltreoceano. A dirlo sono i dati della società americana di informazione e misurazione del mercato Nielsen, riportati oggi dal Wall Street Journal. Stando alle rilevazioni, a luglio i contenuti Netflix, YouTube e HBO Max sono Stati di gran lunga i prediletti dagli americani, che hanno invece trascurato la televisione tradizionale. È il primo mese in cui lo streaming ha superato il cavo, avendo catturato il 34,8% del tempo totale trascorso alla tv dai cittadini americani: quella classica si è fermata al 34,4%. Non solo. Secondo i dati di Nielsen, gli utenti avrebbero dedicato il 23% in più di tempo ai contenuti in streaming rispetto al 2021 e il 9% in meno a quelli ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) La tv viaè acqua passata. Oggi è loche traina lo share e il gradimento del pubblico d’oltreoceano. A dirlo sono i dati della società americana di informazione e misurazione del mercato Nielsen, riportati oggi dal Wall Street Journal. Stando alle rilevazioni, a luglio i contenuti Netflix, YouTube e HBO Max sonodi gran lunga i prediletti dagli americani, che hanno invece trascurato la televisione tradizionale. È il primo mese in cui lohato il, avendo catturato il 34,8% del tempo totale trascorso alla tv dai cittadini americani: quella classica si è fermata al 34,4%. Non solo. Secondo i dati di Nielsen, gli utenti avrebbero dedicato il 23% in più di tempo ai contenuti inrispetto al 2021 e il 9% in meno a quelli ...

Corriere : Meloni si rivolge alla stampa estera (in tre lingue): «Noi siamo democratici» - AgenziaVISTA : Renzi: Letta sfodera occhi di tigre e mi attacca. Crisanti? Io ho portato svolta su Covid con Draghi #renzi #letta… - rtl1025 : ?? 'Ieri si è svolta una riunione con #Zelensky, il presidente turco e l'#Onu. La visita di #Erdogan in #Ucraina è u… - M4rkPhilips : Brividi Derby della svolta per la stagione milanista, in concomitanza con la vittoria di Sanremo della coppia Mahm… - pattrouge : ragazzi elenoire al gf sarebbe la mia cazzo di svolta sarebbe un evento epocale un qualcosa di assolutamente necess… -