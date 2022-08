Inter, arrivano conferme: Skriniar tolto dal mercato! (Di venerdì 19 agosto 2022) L’Inter toglie dal mercato Milan Skriniar E’ forse la notizia che tutti i tifosi dell’Inter aspettavano: Milan Skriniar è stato tolto dal calciomercato. Dopo la notizia della Gazzetta dello Sport, arrivano altre conferme da Sky e da notizie dell’ANSA. Il club nerazzurro ha respinto l’ultimo assalto del Paris Saint-Germain presente quest’oggi a Milano: i transalpini non si sono spinti oltre i 50 milioni di euro offerti al club di Viale della Liberazione già a giugno. Milan SkriniarPer il numero 37 nerazzurro a questo punto si aprono in maniera definitive le porte del rinnovo del contratto, visto che l’accordo attuale scadrà a giugno 2023. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 19 agosto 2022) L’toglie dal mercato MilanE’ forse la notizia che tutti i tifosi dell’aspettavano: Milanè statodal calciomercato. Dopo la notizia della Gazzetta dello Sport,altreda Sky e da notizie dell’ANSA. Il club nerazzurro ha respinto l’ultimo assalto del Paris Saint-Germain presente quest’oggi a Milano: i transalpini non si sono spinti oltre i 50 milioni di euro offerti al club di Viale della Liberazione già a giugno. MilanPer il numero 37 nerazzurro a questo punto si aprono in maniera definitive le porte del rinnovo del contratto, visto che l’accordo attuale scadrà a giugno 2023. L'articolo proviene damagazine.

