House of the Dragon, la guida per comprendere il cast: chi sono i personaggi (Di venerdì 19 agosto 2022) Chi fa parte del cast di House of the Dragon? E come questi personaggi si collegano tra loro? In vista dell’uscita della serie TV, ecco una guida per orientarsi. I draghi stanno tornando e promettono scintille. House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones, ha già entusiasmato la stampa nella visione esclusiva del primo episodio. In Italia, la serie TV arriva in contemporanea su Sky e analizza in modo dettagliato cos’è accaduto alla famiglia Targaryen, con un occhio di riguardo per la Danza dei Draghi, un conflitto civile partito tra due rami della casa Targaryen e che ha avuto un forte impatto sui Sette Regni. Quando Game of Thrones è arrivato in TV era il 2011. All’epoca le storie da raccontare erano tante, complesse ed intrecciate tra ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 19 agosto 2022) Chi fa parte deldiof the? E come questisi collegano tra loro? In vista dell’uscita della serie TV, ecco unaper orientarsi. I draghi stanno tornando e promettono scintille.of the, il prequel di Game of Thrones, ha già entusiasmato la stampa nella visione esclusiva del primo episodio. In Italia, la serie TV arriva in contemporanea su Sky e analizza in modo dettagliato cos’è accaduto alla famiglia Targaryen, con un occhio di riguardo per la Danza dei Draghi, un conflitto civile partito tra due rami della casa Targaryen e che ha avuto un forte impatto sui Sette Regni. Quando Game of Thrones è arrivato in TV era il 2011. All’epoca le storie da raccontare erano tante, complesse ed intrecciate tra ...

