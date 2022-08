Guide vulcanologiche Stromboli | “Tutelare subito il territorio”

(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il nubifragio del 12 agosto che ha colpitoha preso una dimensione drammatica a causa di una situazione conosciuta ed evitabile”. E’ la denuncia dellealpine eche operano su. “Il nubifragio ha comportato l’impraticabilità dei sentieri escursionistici, il Sentiero Natura e la Mulattiera di La Bronzo, oggi gli unici percorsi che consentono di osservare l’attività vulcanica (290 metri in autonomia, 400 accompagnati dalle)- spiegano – Il conseguente impatto sul turismo, principale fonte di sostentamento per gli abitanti e i lavoratori, è drammatico e va ad aggiungersi all’altro evento catastrofico che ha coinvolto l’isola solo due mesi fa quando, il 25 maggio, gran parte del versante nord del vulcano è stato danneggiato per mano dell’uomo da ...

"Le guide vulcanologiche operanti sull'Isola di Stromboli si troviamo ancora una volta a far fronte a una situazione che non consente di svolgere il loro lavoro, già in difficoltà dopo l'esplosione ..."