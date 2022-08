Gf Vip 5, Dayane Mello torna a parlare di Rosalinda Cannavò: “Non è un’amica” (Di venerdì 19 agosto 2022) Dayane Mello è tornata a parlare del suo rapporto con Rosalinda Cannavò. Le due ragazze si sono conosciute all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 e da lì ne è nata un’amicizia forte e profonda che, tra alti e bassi hanno provato a mantenere anche una volta spenti i riflettori. Ma qualcosa si è incrinato del tutto nel momento in cui Dayane è uscita dal reality La Fazenda, la versione brasiliana de La Fattoria. Una volta tornata in Italia, la modella ha saputo che Rosalinda l’aveva difesa con tutte le sue forze dalla grossa polemica sulle presunte molestie ai danni della Mello del compagno di avventura Nego Do Borel. La brasiliana infatti aveva addirittura querelato la sua amica. Da quel momento le due non si ... Leggi su isaechia (Di venerdì 19 agosto 2022)ta adel suo rapporto con. Le due ragazze si sono conosciute all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 e da lì ne è nata un’amicizia forte e profonda che, tra alti e bassi hanno provato a mantenere anche una volta spenti i riflettori. Ma qualcosa si è incrinato del tutto nel momento in cuiè uscita dal reality La Fazenda, la versione brasiliana de La Fattoria. Una voltata in Italia, la modella ha saputo chel’aveva difesa con tutte le sue forze dalla grossa polemica sulle presunte molestie ai danni delladel compagno di avventura Nego Do Borel. La brasiliana infatti aveva addirittura querelato la sua amica. Da quel momento le due non si ...

Cla3004 : @blogtivvu GF VIP 5 per la sola ed unica protagonista in assoluto.. ovviamente sto parlando di Dayane Mello ???? - AngeMontalbetti : @blogtivvu E che domande il GF Vip 6 per Sole ovviamente ?? e subito dopo il 5 per Dayane ?? - FerriGraziano : @blogtivvu La migliore edizione é stata GF VIP 5 e vi spiego il motivo. Ci sono stati i seguenti concorrenti specia… - Liiicia22 : @blogtivvu GF vip 5 per la Regina Dayane Mello...persona splendida e concorrente inimitabile - Um_certo_olhar : RT @MusiniGiada: Da Alessia Marcuzzi e Dayane Mello: le migliori linee beauty #mellos -