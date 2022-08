Figlia dona rene alla madre per evitarle la dialisi | ' Non volevo soffrisse come la nonna'

(Di venerdì 19 agosto 2022) Per tanti anni ha aiutato e accompagnato laalle sedute di. Per questo quando la stessa malattia congenita ed ereditaria ha colpito anche sua mamma , Anna (nome di fantasia) non ci ha ...

A Napoli già 6 trapianti dall'inizio dell'anno Grazie alla tecnica robotica mini - invasiva i tempi di recupero dall'operazione sono stati molto brevi: madre estanno bene e sono state già ...Già dimesse Madre estanno bene e sono state già dimesse: solo due giorni di degenza per la donatrice, sei giorni per la ricevente . Oggi finalmente la madre di Anna può evitare di doversi ...Anna (nome di fantasia per tutelarne la privacy), trentaquattro anni, napoletana, ricorda bene le lunghe sedute di dialisi a cui spesso accompagnava la ...