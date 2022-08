Borsa Europa calma, attende Usa. Milano più debole (-0,6%) (Di venerdì 19 agosto 2022) Milano – . Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente, con gli operatori che attendono soprattutto segnali dall’economia statunitense e le prossime mosse della Federal reserve per contenere l’inflazione. Dopo essere stata ieri la migliore, la Borsa più debole al momento è quella di Milano, che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borsa Milano chiude a +2,10% con spinta trimestrali Borsa Milano allunga a +1,5%, Europa più cauta Borsa Milano apre in lieve rialzo, Ftse Mib +0,33% Borsa Milano prosegue positiva con energia e auto Borsa ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 19 agosto 2022)– . Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente, con gli operatori che attendono soprattutto segnali dall’economia statunitense e le prossime mosse della Federal reserve per contenere l’inflazione. Dopo essere stata ieri la migliore, lapiùal momento è quella di, che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::chiude a +2,10% con spinta trimestraliallunga a +1,5%,più cautaapre in lieve rialzo, Ftse Mib +0,33%prosegue positiva con energia e auto...

