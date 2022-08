globalistIT : - corriereveneto : L’avvocato padovano nei ricordi della sorella Vittoria Nicolettae del nipote Luca. «Vittima di body shaming, lo chi… - TizianaP61 : @AugustoMinzolin si guardi una puntata di Report sull'argomento. il governatore della Lombardia è stata una vittima… - wscavello : @ciropellegrino Abbiamo avuto di peggio con Berlusconi e il Papeete. L'unica cosa che mi lascia perplesso e che 2 m… - HerrrHorst : @PhdDavide Berlusconi è vittima di quella vicenda. -

Globalist.it

'Del resto - sottolinea- questo non accade dal 2008, quando dalla nostra vittoria elettorale nacque il mio ultimo governo. Per 'fermare le destre', come dicono loro, erano disposti ad ......che continui a svolgere un ruolo importante per l'Italia anche dopo le elezioni ha detto...e sono affidata a un'associazione è così la vita di questa bambina può iniziare a 9 anni... Berlusconi fa la vittima e dimentica il suo passato: “La sinistra sa solo insultare e demonizzare” Berlusconi: "Avevo sperato tuttavia - e lo avevo detto pubblicamente - che fosse finita la stagione dell'insulto, della menzogna, della demonizzazione. Purtroppo i primi giorni di questa campagna elet ...L'avvocato e senatore Niccolò Ghedini è morto all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Aveva 63 anni ed era malato di leucemia.