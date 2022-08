Vuelta a España: i favoriti per la maglia verde (Di giovedì 18 agosto 2022) Quando comincia un grande giro ci si concentra spesso solo sulla maglia di leader, tralasciando tutte le altre. Se quelle degli scalatori sono ormai sistematicamente snobbate, le maglie delle classifiche a punti hanno ancora una loro importanza. Anche in questa Vuelta a España, nonostante i velocisti dovrebbero avere – almeno sulla carta – davvero poche chance. Nel recente passato questa particolare classifica è stata vinta dal vincitore della graduatoria generale, come accaduto nel 2017 con Chris Froome o nel 2019 e 2020 con Primoz Roglic. Nel 2018 invece la fece sua Alejandro Valverde. Dopo la cronosquadre di apertura si disputeranno due tappe con percorso piatto e che dunque dovrebbero vedere uno sprint di gruppo. Una volta arrivati in Spagna, però, le chance rischiano di ridursi al lumicino per gli sprinter. La ... Leggi su blogciclismo (Di giovedì 18 agosto 2022) Quando comincia un grande giro ci si concentra spesso solo sulladi leader, tralasciando tutte le altre. Se quelle degli scalatori sono ormai sistematicamente snobbate, le maglie delle classifiche a punti hanno ancora una loro importanza. Anche in questa, nonostante i velocisti dovrebbero avere – almeno sulla carta – davvero poche chance. Nel recente passato questa particolare classifica è stata vinta dal vincitore della graduatoria generale, come accaduto nel 2017 con Chris Froome o nel 2019 e 2020 con Primoz Roglic. Nel 2018 invece la fece sua Alejandro Val. Dopo la cronosquadre di apertura si disputeranno due tappe con percorso piatto e che dunque dovrebbero vedere uno sprint di gruppo. Una volta arrivati in Spagna, però, le chance rischiano di ridursi al lumicino per gli sprinter. La ...

