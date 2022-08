Vuelta 2022, quattordicesima tappa Montoro-Sierra de La Pandera: data, orari, diretta tv e streaming (Di giovedì 18 agosto 2022) La Vuelta di Spagna 2022 continua sabato 3 settembre con la quattordicesima tappa, che porta la corsa da Montoro a Sierra de La Pandera dopo 160,3 chilometri. Si apre un altro weekend di alta montagna a conclusione della seconda settimana, con due GPM impegnativi nel finale e inframezzati solo da un brevissimo tratto in falsopiano. Gli scalatori avranno tutto il terreno possibile per attaccare i diretti rivali in classifica generale. Vuelta 2022, CALENDARIO TAPPE COMPLETO orari, TV E streaming – La partenza della quattordicesima tappa è in programma intorno alle 13:20 dal chilometro zero, mentre l’arrivo è atteso tra le 17:15 e le 17:45 in base alla media ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Ladi Spagnacontinua sabato 3 settembre con la, che porta la corsa dade Ladopo 160,3 chilometri. Si apre un altro weekend di alta montagna a conclusione della seconda settimana, con due GPM impegnativi nel finale e inframezzati solo da un brevissimo tratto in falsopiano. Gli scalatori avranno tutto il terreno possibile per attaccare i diretti rivali in classifica generale., CALENDARIO TAPPE COMPLETO, TV E– La partenza dellaè in programma intorno alle 13:20 dal chilometro zero, mentre l’arrivo è atteso tra le 17:15 e le 17:45 in base alla media ...

SpazioCiclismo : La Arkéa-Samsic partirà con sette uomini a #LaVuelta22 dopo il forfait di Nairo Quintana in seguito alla sua positi… - SpazioCiclismo : La Movistar rivela una nuova maglia omaggio al suo campione più rappresentativo #GraciasBala - bicitv : #Vuelta2022 numeri e info sulla 77° edizione della corsa spagnola @lavuelta - SpazioCiclismo : Gli orari giorno per giorno per seguire in diretta TV la Vuelta a España #LaVuelta22 - SpazioCiclismo : Andiamo a scoprire tutti gli aspetti più importanti del regolamento de #LaVuelta22 -