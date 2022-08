Verona, clamoroso Djuric: può già andare via, lo vuole lo Spezia (Di giovedì 18 agosto 2022) L’esperienza di Milan Djuric all’Hellas Verona potrebbe già essere volta al termine. A svelarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come l’attaccante ex Salernitana potrebbe già lasciare gli scaligeri nonostante sia arrivato solamente pochi mesi fa. Su di lui ha infatti messo gli occhi lo Spezia di Gotti, alla ricerca di una punta da affiancare a M’Bala Nzola. Ulteriori novità sulla trattativa emergeranno nei prossimi giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) L’esperienza di Milanall’Hellaspotrebbe già essere volta al termine. A svelarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come l’attaccante ex Salernitana potrebbe già lasciare gli scaligeri nonostante sia arrivato solamente pochi mesi fa. Su di lui ha infatti messo gli occhi lodi Gotti, alla ricerca di una punta da affiancare a M’Bala Nzola. Ulteriori novità sulla trattativa emergeranno nei prossimi giorni. SportFace.

sportface2016 : #Verona, clamoroso #Djuric: può già andare via, lo vuole lo #Spezia - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #juventus Addio #Rugani, se ne va per DAVVERO: guardate dove andra' a giocare, ha del clamoroso! I DETTAGLI ? https://t.… - JuventusUn : #juventus Addio #Rugani, se ne va per DAVVERO: guardate dove andra' a giocare, ha del clamoroso! I DETTAGLI ?… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus, per #Rugani spunta un altro club in #SerieA: ha del clamoroso, le cifre! Da uno a dieci quanto volete che rimang… - JuventusUn : #Juventus, per #Rugani spunta un altro club in #SerieA: ha del clamoroso, le cifre! Da uno a dieci quanto volete ch… -