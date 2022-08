Uomini e Donne, ex tronista sbotta contro chi l’accusa di avere “il fidanzato ricco”: “Non mi sono mai appoggiata ad un uomo per vivere la mia vita!” (Di giovedì 18 agosto 2022) Numerose sono le coppie nate a Uomini e Donne e amate dal pubblico ma non tutte sono longeve. Tra queste sicuramente ne ricordiamo una in particolare. Teresa Langella e Andrea Dal Corso fanno ormai coppia fissa da parecchi anni e la loro relazione sembra essere più solida che mai. I due si sono conosciuti all’interno del dating show di Canale 5 e, dopo varie titubanze e paure da parte dell’ex corteggiatore, hanno iniziato una relazione che dura ancora oggi. Il loro legame è stato messo più volte in discussione. Dapprima per diversi rumors che li volevano spesso in crisi, successivamente per via della lontananza. Lui infatti viveva a Milano, mentre lei lavorava e viveva a Roma. Ma a Marzo dell’anno scorso, finalmente, Andrea e Teresa hanno preso la decisione di convivere a Roma. Da ... Leggi su isaechia (Di giovedì 18 agosto 2022) Numerosele coppie nate ae amate dal pubblico ma non tuttelongeve. Tra queste sicuramente ne ricordiamo una in particolare. Teresa Langella e Andrea Dal Corso fanno ormai coppia fissa da parecchi anni e la loro relazione sembra essere più solida che mai. I due siconosciuti all’interno del dating show di Canale 5 e, dopo varie titubanze e paure da parte dell’ex corteggiatore, hanno iniziato una relazione che dura ancora oggi. Il loro legame è stato messo più volte in discussione. Dapprima per diversi rumors che li volevano spesso in crisi, successivamente per via della lontananza. Lui infatti viveva a Milano, mentre lei lavorava e viveva a Roma. Ma a Marzo dell’anno scorso, finalmente, Andrea e Teresa hanno preso la decisione di cona Roma. Da ...

