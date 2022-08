Ultime Notizie Roma del 18-08-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 agosto 2022)dailynews radiogiornale giovedì 18 agosto Buongiorno da Francesco Vitale anche il entra in campagna elettorale con Salvini al governo avremmo avuto 300000 vittime dice il virologo crisanti candidato PD non si specula sui morti replica la lega che renda presenta oggi il programma elettorale di azione Italia viva con noi al governo le sentenze di assoluzione non saranno più appellabili a Fermo intanto Berlusconi morto ieri a 62 anni di Niccolò Ghedini senatore di Forza Italia storico avvocato del Cavaliere malato di leucemia era ricoverato al San Raffaele di Milano Donato ieri sera il Vasto incendio probabilmente doloso scoppiato su riso siciliana di Pantelleria non risultano feriti o case coinvolte evacuate anche le ville dei vip portati in salvo dalla guardia costiera 30 persone Italia divisa Intanto tra caldo e temporale oggirosso Palermo arancione in altre otto ...