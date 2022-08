Regina Elisabetta in pericolo, la minaccia: “Sono qui per ucciderla” (Di giovedì 18 agosto 2022) Si chiama Jaswant Singh Chail il ragazzo che ha diffuso un inquietante video di minacce alla Regina Elisabetta e ha tentato di infiltrarsi nel castello di Windsor, proprio dove risiede la Sovrana. Lo stesso giorno, le guardie del palazzo lo hanno arrestato e ora il ragazzo dovrà affrontare un processo e rispondere di accuse molto pesanti. minaccia la Regina, poi viene arrestato Ha solo 20 anni Jaswant Singh Chail, un ragazzo britannico di origini indiane responsabile di un terribile gesto. Lo hanno arrestato il giorno di Natale dell’anno scorso mentre cercava di intrufolarsi nella dimora della Regina d’Inghilterra, armato di balestra. Adesso il ventenne sarebbe in custodia nell’ospedale psichiatrico di alta sicurezza a Broadmoor nel Berkshire. Lui stesso ha rivelato le sue intenzioni durante l’udienza ... Leggi su tvzap (Di giovedì 18 agosto 2022) Si chiama Jaswant Singh Chail il ragazzo che ha diffuso un inquietante video di minacce allae ha tentato di infiltrarsi nel castello di Windsor, proprio dove risiede la Sovrana. Lo stesso giorno, le guardie del palazzo lo hanno arrestato e ora il ragazzo dovrà affrontare un processo e rispondere di accuse molto pesanti.la, poi viene arrestato Ha solo 20 anni Jaswant Singh Chail, un ragazzo britannico di origini indiane responsabile di un terribile gesto. Lo hanno arrestato il giorno di Natale dell’anno scorso mentre cercava di intrufolarsi nella dimora dellad’Inghilterra, armato di balestra. Adesso il ventenne sarebbe in custodia nell’ospedale psichiatrico di alta sicurezza a Broadmoor nel Berkshire. Lui stesso ha rivelato le sue intenzioni durante l’udienza ...

