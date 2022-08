Pantelleria | l’incendio è ormai domato Dolo da accertare

Leggi su zon

(Di giovedì 18 agosto 2022) Il peggio sembrapassato. Questo pare essere il pensiero del sindaco di, il signor Vincenzo Campo. Dopo aver vissuto ore di panico sull’isola del Mediterraneo, ora la situazione pare essere tornata sotto controllo. Ieri pomeriggio infatti è scoppiato un importante incendio che ha preoccupato per diverse ore sia i vigili del fuoco che i civili. Il rogo pare avere origine in due punti distinti, a Gadir ed a Kamma, i quali hanno diviso perfettamente l’isola tra le fiamme. Per finire il vento di scirocco non ha aiutato, favorendo il divulgarsi delper diversi ettari di verde. Sarà appunto per la particolarità dell’accaduto e l’origine in punti diversi del rogo che sia i vigili del fuoco che lo stesso sindaco hanno iniziato a pensare si tratti di un incendioso. Il capo della Protezione ...