Lazio, regalo di Lotito: pagate in anticipo due mensilità? (Di giovedì 18 agosto 2022) Lazio: Claudio Lotito ha deciso di pagare in anticipo due mensilità alla squadra, oltre ad i premi per la qualificazione in Europa League Si respira grande entusiasmo in casa Lazio dopo la vittoria in rimonta contro il Bologna alla prima giornata e in vista della trasferta di sabato a Torino. Come riferito da Il Messaggero, Claudio Lotito avrebbe fatto un regalo a tutto il gruppo biancoceleste pagando, oltre al mese di luglio, due mensilità in anticipo più i premi per la qualificazione in Europa League ottenuta nella scorsa stagione. Il presidente ha quindi risposto presente alla richiesta di Sarri che post Bologna aveva lo aveva sollecitato: «Allora, me lo fai un regalo?», «Domani troverai i soldi sul conto», la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022): Claudioha deciso di pagare induealla squadra, oltre ad i premi per la qualificazione in Europa League Si respira grande entusiasmo in casadopo la vittoria in rimonta contro il Bologna alla prima giornata e in vista della trasferta di sabato a Torino. Come riferito da Il Messaggero, Claudioavrebbe fatto una tutto il gruppo biancoceleste pagando, oltre al mese di luglio, dueinpiù i premi per la qualificazione in Europa League ottenuta nella scorsa stagione. Il presidente ha quindi risposto presente alla richiesta di Sarri che post Bologna aveva lo aveva sollecitato: «Allora, me lo fai un?», «Domani troverai i soldi sul conto», la ...

LazioNews_24 : #Lotito, regalo alla #Lazio: pagate in anticipo due mensilità - LazialeDisci : @OfficialSSLazio #Mercato #Lazio Andiamo a prendere #Reguilon in uscita dal #Tottenham o vogliamo dormirci sopra… - TheEaglesNet : #Lazio, caccia all’ultimo “regalo di mercato” di #Lotito per mister #Sarri, #Reguilon del #Tottenham @SpursOfficial… - AndreaFerrato84 : @PD_Lazio @RegioneLazio @BusCotral In regalo con una confezione di Dixan - lazio_story : #CorSport | #Lotito, promessa a #Sarri: ultimo regalo a sinistra -