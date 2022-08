La missione Artemis I, primo test verso la Luna (Di giovedì 18 agosto 2022) Ultimi preparativi per il lancio della missione Artemis 1 della Nasa, il volo di prova senza equipaggio che aprirà la strada al ritorno dell'uomo sulla Luna. Tre le finestre di lancio prescelte: 29 agosto, 2 e 5 settembre. Tutto è pronto sulla piattaforma 39B del Kennedy Space Center, per la partenza del gigantesco vettore americano Space Launch System (Sls) che dovrà portare per la prima volta la capsula Orion attorno alla Luna.Nel corso della missione, la cui durata è stimata di circa 40 giorni, Orion si spingerà più lontano e resterà nello spazio (senza attraccare) più a lungo di qualsiasi altra navetta mai progettata per astronauti. "La parte più importante di questa missione è assicurarsi che quando la capsula torna sulla Terra entrando nell'atmosfera a 11 chilometri al secondo lo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 agosto 2022) Ultimi preparativi per il lancio della1 della Nasa, il volo di prova senza equipaggio che aprirà la strada al ritorno dell'uomo sulla. Tre le finestre di lancio prescelte: 29 agosto, 2 e 5 settembre. Tutto è pronto sulla piattaforma 39B del Kennedy Space Center, per la partenza del gigantesco vettore americano Space Launch System (Sls) che dovrà portare per la prima volta la capsula Orion attorno alla.Nel corso della, la cui durata è stimata di circa 40 giorni, Orion si spingerà più lontano e resterà nello spazio (senza attraccare) più a lungo di qualsiasi altra navetta mai progettata per astronauti. "La parte più importante di questaè assicurarsi che quando la capsula torna sulla Terra entrando nell'atmosfera a 11 chilometri al secondo lo ...

andreabettini : Destinazione Luna: il mega razzo della missione #Artemis I ha raggiunto la rampa di lancio 39B del Kennedy Space Ce… - andreabettini : Tutto pronto al Kennedy Space Center: il mega razzo lunare per la missione Artemis I sta per essere portato sulla r… - Corriere : Missione Artemis I: la Nasa torna sulla Luna 50 anni dopo (ma senza astronauti) - giaroun : RT @andreabettini: Destinazione Luna: il mega razzo della missione #Artemis I ha raggiunto la rampa di lancio 39B del Kennedy Space Center.… - iTestone : SLS+ORION sono posizionati sulla rampa di lancio di Houston per partire verso la Luna. La missione è Artemis 1 e se… -