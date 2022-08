Incendi Pantelleria, ancora focolai in zona Gadir: in azione i Canadair (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Pantelleria brucia. Dopo il vasto Incendio divampato ieri sera sull’isola che ha devastato un’ampia zona dell’isola, ci sono ancora focolai nella zona di Gadir, da dove è partito il primo dei due Incendi, ma non interessano abitazioni, come spiegano i Vigili del fuoco all’Adnkronos. Sul posto ci sono ancore squadre dei Vigili del fuoco che hanno presidiato la zona per tutta la notte, con personale giunto in elicottero. In azione anche i Canadair. “Nonostante le difficoltà e l’evidente dolo dell’atto i miei uomini sono stati all’altezza della situazione e il sistema di protezione civile nel suo complesso ha funzionato bene”, ha detto all’Adnkronos il Direttore Generale ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) –brucia. Dopo il vastoo divampato ieri sera sull’isola che ha devastato un’ampiadell’isola, ci sononelladi, da dove è partito il primo dei due, ma non interessano abitazioni, come spiegano i Vigili del fuoco all’Adnkronos. Sul posto ci sono ancore squadre dei Vigili del fuoco che hanno presidiato laper tutta la notte, con personale giunto in elicottero. Inanche i. “Nonostante le difficoltà e l’evidente dolo dell’atto i miei uomini sono stati all’altezza della situe il sistema di protezione civile nel suo complesso ha funzionato bene”, ha detto all’Adnkronos il Direttore Generale ...

myrtamerlino : Dopo un'estate torrida e piena di #incendi questa sera anche la mia amata #Pantelleria brucia. Un incendio doloso… - Corriere : Pantelleria, incendio nel pomeriggio: case evacuate, abitanti in fuga - Adnkronos : Incendi #Pantelleria, 'fuoco appiccato in modo scientifico'. - IlariaCatastini : RT @myrtamerlino: Dopo un'estate torrida e piena di #incendi questa sera anche la mia amata #Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui d… - telodogratis : Incendi Pantelleria, ancora focolai in zona Gadir: in azione i Canadair -