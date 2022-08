Gazzetta – Gnonto va via a zero dallo Zurigo? Le offerte non mancano, anche dall’Italia (Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-17 21:56:34 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: Il 18enne di Verbania è sparito un po’ dai radar, dopo il momento magico vissuto due mesi fa con la Nazionale. Come mai? Vi spieghiamo da situazione Dov’eravamo rimasti? Due mesi fa Wilfried Gnonto conquistava l’Italia intera. Roberto Mancini lo lanciava nella sua Nazionale dei giovani in Nations League, contro la Germania poi è diventato il più giovane marcatore della storia degli azzurri, battendo un record che durava da quasi 64 anni. Da quel momento le aspettative sono inevitabilmente cresciute, il nome di “Willy” è stato accostato a tante squadre ma ora, a due settimane dalla chiusura del mercato, com’è la situazione? le offerte — Wilfried Gnonto è legato allo Zurigo con un contratto fino al ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-17 21:56:34 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: Il 18enne di Verbania è sparito un po’ dai radar, dopo il momento magico vissuto due mesi fa con la Nazionale. Come mai? Vi spieghiamo da situazione Dov’eravamo rimasti? Due mesi fa Wilfriedconquistava l’Italia intera. Roberto Mancini lo lanciava nella sua Nazionale dei giovani in Nations League, contro la Germania poi è diventato il più giovane marcatore della storia degli azzurri, battendo un record che durava da quasi 64 anni. Da quel momento le aspettative sono inevitabilmente cresciute, il nome di “Willy” è stato accostato a tante squadre ma ora, a due settimane dalla chiusura del mercato, com’è la situazione? le— Wilfriedè legato allocon un contratto fino al ...

d1lupa : RT @Gazzetta_it: Gnonto lontano da Zurigo (e forse in Italia): subito o in futuro? Ecco la situazione - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Gnonto lontano da Zurigo (e forse in Italia): subito o in futuro? Ecco la situazione - Gazzetta_it : Gnonto lontano da Zurigo (e forse in Italia): subito o in futuro? Ecco la situazione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Gnonto nel mirino del Leeds - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Gnonto nel mirino del Leeds -