È morto Niccolò Ghedini, lo storico avvocato di Silvio Berlusconi (Di giovedì 18 agosto 2022) A 62 anni è morto il senatore Niccolò Ghedini, storico avvocato di Silvio Berlusconi e dal 2001 parlamentare con Forza Italia. Da tempo era ricoverato al San Raffaele di Milano per curare una forma di leucemia che lo aveva costretto negli scorsi mesi a subire un trapianto di midollo. La causa della morte è probabilmente dovuto a una polmonite contratta per il suo stato di paziente immunodepresso. «Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 18 agosto 2022) A 62 anni èil senatoredie dal 2001 parlamentare con Forza Italia. Da tempo era ricoverato al San Raffaele di Milano per curare una forma di leucemia che lo aveva costretto negli scorsi mesi a subire un trapianto di midollo. La causa della morte è probabilmente dovuto a una polmonite contratta per il suo stato di paziente immunodepresso. «Ci ha lasciato il nostro. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ...

TgLa7 : ??# FI: E' MORTO NICCOLO' GHEDINI - Agenzia_Ansa : L'avvocato Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia e storico legale di Silvio Berlusconi, è morto oggi all'ospeda… - repubblica : Forza Italia, e' morto Niccolo' Ghedini, storico legale di Berlusconi. Aveva 62 anni - paoloigna1 : RT @oggisettimanale: È morto a Milano Niccolò #Ghedini, storico legale di Silvio #Berlusconi. Aveva solo 62 anni. - paoloigna1 : RT @DomaniGiornale: Eletto alla Camera per la prima volta nel 2001, #Ghedini era da tempo in cura per una forma di leucemia -