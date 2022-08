(Di giovedì 18 agosto 2022) Per sopperire alla mancanza di personale negli ospedali della regione, dove la sanità è in grave crisi da anni

ilpost : Cuba manderà 500 medici in Calabria -

LaC news24

La rivoluzione castrista e la crisi dei missili a. L'opposizione alla guerra del Vietnam, ma ... Puoi sfamare i primi che arrivano e Dio tiquello di cui hai bisogno per continuare il ...Ad astenersi Cina, India e. Ore 17.42 Mosca, negoziati con Kiev rinviati a domani La ... Nonil suo esercito e nonaerei nello spazio dell'Ucraina'. Ore 16.55: I preti ortodossi in ... Sanita’ calabrese - Ospedale Polistena, Occhiuto manda Profiti per sedare la protesta