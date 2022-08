Atalanta, Malinovskyi addio. La moglie: 'Se non può restare, deve pensare al suo futuro'. Sfida Tottenham-Marsiglia (Di giovedì 18 agosto 2022) La moglie di Ruslan Malinovskyi, Roksana, si espone nuovamente su Instagram, dopo la prima story di qualche giorno fa, con un messaggio che... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) Ladi Ruslan, Roksana, si espone nuovamente su Instagram, dopo la prima story di qualche giorno fa, con un messaggio che...

DiMarzio : #Calciomercato I @Atalanta_BC, trattativa in corso con l'@OM_Officiel per lo scambio #Malinovskyi-#Under - cmdotcom : #Atalanta, #Malinovskyi addio. La moglie: 'Se non puà restare, deve pensare al futuro'. C'è il #Tottenham di #Conte - marcoconterio : ?? Non solo Remo Freuler ????, che sarà del #nottinghamforest per 9 milioni e 3 di bonus. Il #NFFC vuole anche ???? Rusl… - Suliman60101207 : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @Atalanta_BC, trattativa in corso con l'@OM_Officiel per lo scambio #Malinovskyi-#Under - antidisfattista : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @Atalanta_BC, trattativa in corso con l'@OM_Officiel per lo scambio #Malinovskyi-#Under -