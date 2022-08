Ultime Notizie – Elezioni 2022, Calenda: “Il nostro programma partirà dal Pnrr” (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Flat tax, 10mila euro ai 18enni… Ma fare il Pnrr, che fino a ieri era la soluzione a tutti i mali? Il nostro programma, che presenteremo domani, partirà da questo: cosa fare per implementare bene il Pnrr“. Così il leader di Azione Carlo Calenda, ospite di “Start” su Sky Tg24. “Partiremo da due punti di riferimento – aggiunge Calenda – Uno è cosa bisogna fare per ottenere i soldi del Pnrr e soprattutto per avere gli effetti che questo darà all’Italia; secondo, il discorso di Draghi alla Camera, un discorso molto preciso in termini di rifacimento del reddito di cittadinanza, di salario minimo, rigassificatori..”. Cambiare il Pnrr? “Si può fare in presenza di condizioni impeditive a portare avanti il piano così come stabilito, non si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Flat tax, 10mila euro ai 18enni… Ma fare il, che fino a ieri era la soluzione a tutti i mali? Il, che presenteremo domani,da questo: cosa fare per implementare bene il“. Così il leader di Azione Carlo, ospite di “Start” su Sky Tg24. “Partiremo da due punti di riferimento – aggiunge– Uno è cosa bisogna fare per ottenere i soldi dele soprattutto per avere gli effetti che questo darà all’Italia; secondo, il discorso di Draghi alla Camera, un discorso molto preciso in termini di rifacimento del reddito di cittadinanza, di salario minimo, rigassificatori..”. Cambiare il? “Si può fare in presenza di condizioni impeditive a portare avanti il piano così come stabilito, non si ...

