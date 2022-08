Trova uno zaino con dentro 600€ (ma non solo) e lo consegna alla Polizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ha Trovato uno zaino con soldi, effetti personali e documenti e lo ha riportato alla Polizia. Un gesto non scontato ma prezioso per la persona che lo aveva smarrito. Il protagonista della vicenda e del bel gesto civico che ne consegue, si chiama Renato e ha 82 anni. Trova uno zaino con soldi e documenti e lo porta alla Polizia L’uomo questa mattina si è presentato presso il Commissariato Distaccato di Tivoli- Guidonia dove ha consegnato agli agenti della Polizia di Stato uno zaino contenente effetti personali, un telefonino, documenti, carte di credito e la somma di 600 euro. La denuncia della signora Il tutto era stato smarrito nella serata di ieri nel centro storico di Tivoli da una signora che, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Hato unocon soldi, effetti personali e documenti e lo ha riportato. Un gesto non scontato ma prezioso per la persona che lo aveva smarrito. Il protagonista della vicenda e del bel gesto civico che ne consegue, si chiama Renato e ha 82 anni.unocon soldi e documenti e lo portaL’uomo questa mattina si è presentato presso il Commissariato Distaccato di Tivoli- Guidonia dove hato agli agenti delladi Stato unocontenente effetti personali, un telefonino, documenti, carte di credito e la somma di 600 euro. La denuncia della signora Il tutto era stato smarrito nella serata di ieri nel centro storico di Tivoli da una signora che, ...

