SKY - Ndombele è del Napoli !

Come riporta Gianluca di Marzio di Sky Sport, Tanguy Ndombele è un nuovo calciatore del Napoli. Si stanno definendo gli ultimi dettagli, nella giornata di domani Ndombele sosterrà le visite mediche. Sarà un prestito oneroso per un milione di euro, con diritto di riscatto a 30. Luciano Spalletti è pronto ad accoglierlo a Castel Volturno. Tanguy Ndombele è un calciatore francese di origini congolesi, molto duttile e dinamico, bravo sia tecnicamente che tatticamente, con una buona abilità negli inserimenti offensivi.

