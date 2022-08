Settembre del Moscato di Scanzo, pronte anche le escursioni (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sempre più vicino l’inizio dell’attesissimo Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi. Oltre ad avere l’opportunità di scoprire e gustare le eccellenze enogastronomiche del territorio, non mancheranno imperdibili occasioni per ammirare le bellezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche, artistiche e culturali che Scanzorosciate offre. Insieme al Gruppo CuStodiS verrete accompagnati tra i tesori naturalistici, storici e artistici delle frazioni di Scanzo, Rosciate, Negrone, Tribulina e Gavarno Vescovado. Otto appuntamenti per scoprire un ricco territorio, dove arte, natura e cultura si sono incontrate nel corso dei secoli. Percorrendo sentieri e borghi, lungo le dolci colline scanzesi, vi aspettano vari itinerari per scoprire l’unicità e la storia di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sempre più vicino l’inizio dell’attesissimodeldie dei sapori scanzesi. Oltre ad avere l’opportunità di scoprire e gustare le eccellenze enogastronomiche del territorio, non mranno imperdibili occasioni per ammirare le bellezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche, artistiche e culturali cherosciate offre. Insieme al Gruppo CuStodiS verrete accompagnati tra i tesori naturalistici, storici e artistici delle frazioni di, Rosciate, Negrone, Tribulina e Gavarno Vescovado. Otto appuntamenti per scoprire un ricco territorio, dove arte, natura e cultura si sono incontrate nel corso dei secoli. Percorrendo sentieri e borghi, lungo le dolci colline scanzesi, vi aspettano vari itinerari per scoprire l’unicità e la storia di ...

