(Di mercoledì 17 agosto 2022) Se c’è un tema che sta particolarmente a cuore alla stragrande maggioranza degli italiani è quello delle pensioni. Tutti gli italiani che campano di stipendio trovano ingiusta la Riforma Fornero che li vuole mandare in pensione a 70 anni, quando i loro figli, plurialureati, riamgono a spasso perchè non trovano un posto di lavoro adeguato

Matteo #Salvini: 'Il tele-virologo Crisanti candidato col PD. #Credo che ora si capiscano tante cose'. Solito allarme da sinistra: «In caso di vittoria, Salvini e Meloni riformano da soli la Carta». Ma sono gli stessi… Con Matteo Salvini abbiamo parlato del programma del centrodestra e di come rilanciare l'Italia: taglio delle tasse… Il leader della Lega Matteo Salvini al Caffè de La Versiliana Matteo Salvini: 'Cancelleremo la Fornero'!

Così, nella sua E - newsRenzi, che poi auspica toni più bassi: "Impariamo a rispettarci - aggiunge Renzi - , anche da avversari. Meloni enon sono un pericolo per la democrazia: ...All'infettivologoBassetti, che punta direttamente al ruolo di ministro, dice che dovrebbe candidarsi anche lui. Ache gli dà del "televirologo" replica dandogli del "tele - ...Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e centristi vari. Un’eventuale esclusione dalle liste o una bocciatura nelle urne potrà infatti essere ricompensata con posti di sottogoverno o con la nomina nei Cda ...Entro il fine settimana Matteo Salvini scioglierà le ultime riserve: dovrebbero trovare conferma Igor Iezzi e Alessandro Morelli. Il freno alle new entry non è indolore. Tutti «a disposizione» in FdI.