LIVE Ciclismo, cronometro Europei 2022 in DIRETTA: Ganna lotta per l’oro con gli elvetici! Bissegger in testa provvisoriamente (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA cronometro LA DIRETTA LIVE DELLA cronometro FEMMINILE DEGLI Europei DALLE 14.00 18.44 Maciej Bodnar si infila al terzo posto al traguardo, alle spalle di Bissegger e Bjerg. Per il polacco e per il danese però sarà difficile mantenere le posizioni da podio. 18.43 Erano i tre più attesi, e si giocheranno l’oro sul filo dei secondi, forse dei decimi. Ancora una volta è Italia-Svizzera! 18.41 Questa l’equilibratissima situazione ai 15.3 km, è sfida sui decimi: Stefan Küng (SUI) 18:04.36 FILIPPO Ganna (ITA) +1.92 Stefan Bissegger (SUI) +2.88 18.38 Ganna SECONDO ALL’INTERMEDIO! Solo 1”92 dietro Küng! 18.37 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLALADELLAFEMMINILE DEGLIDALLE 14.00 18.44 Maciej Bodnar si infila al terzo posto al traguardo, alle spalle die Bjerg. Per il polacco e per il danese però sarà difficile mantenere le posizioni da podio. 18.43 Erano i tre più attesi, e si giocherannosul filo dei secondi, forse dei decimi. Ancora una volta è Italia-Svizzera! 18.41 Questa l’equilibratissima situazione ai 15.3 km, è sfida sui decimi: Stefan Küng (SUI) 18:04.36 FILIPPO(ITA) +1.92 Stefan(SUI) +2.88 18.38SECONDO ALL’INTERMEDIO! Solo 1”92 dietro Küng! 18.37 ...

