Il Ferragosto all’Autogrill dell’Italia arrabbiata: «Qui si inventano ogni trucco per rubare» (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il camionista: «Concorrenza spietata, io guido per 16 ore ma tra alcuni stranieri c’è chi non si ferma mai». Il benzinaio: «La gente non paga la benzina e scappa urlando: “Facci causa”». Ma oltre al malumore spuntano sprazzi di umanità Leggi su corriere (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il camionista: «Concorrenza spietata, io guido per 16 ore ma tra alcuni stranieri c’è chi non si ferma mai». Il benzinaio: «La gente non paga la benzina e scappa urlando: “Facci causa”». Ma oltre al malumore spuntano sprazzi di umanità

