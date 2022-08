Foggia | nate due gemelle alla 33 ma settimana | raro parto Policlinico

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal: Presso la Struttura Complessa di Ginecologia ed Ostetricia Universitaria del “”, diretta dal Prof. Luigi Nappi, sono, concesareo,33°, da gravidanza gemellare Monocoriale Monoamniotica, cioè due feti in uno stesso sacco e stessa placenta, due gemelline rispettivamente di 1600 e di 1500 grammi. L’evento può essere considerato straordinario perché tali gravidanze gemellari sono rarissime, in quanto hanno una incidenza dell’0,08 x 1000 rispetto alle gravidanze totali, sia singole che multiple. Inoltre, tali gravidanze sono considerate ad alto rischio perché possono raggiungere anche il 50% della mortalità fetale intrauterina. La straordinarietà ...

