Europei di Nuoto | Pilato senza rimpianti nei 50 rana | è argento

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma – La classe e la determinazione di Benedetta Pilato che, mette alle spalle la fatica di un anno vissuto al massimo, ed è d'argento nei 50, dopo aver vinto i 100, regalando all'Italia la 30esima medaglia agli Europei di nuoto a Roma. La vicecampionessa iridata e primatista mondiale (29"30) chiude in 29"71, battuta dalla fuoriclasse lituana Ruta Meilutytė – oro mondiale a Budapest 2022 – in 21"59; sul gradino più basso del podio sale l'inglese Imogen Clark in 30"31; ai piedi del podio Arianna Castiglioni – tesserata per Fiamme Gialle e Team Insubrika, e seguita da Andrea Sabino – quarta in 30"43.

ROMA. Settima giornata degli Europei di nuoto al Foro Italico di Roma. L'Italia ha conquistato finora 43 medaglie: 16 ori, 15 argenti e 12 bronzi. Argento Razzetti nei 200 misti, oro per l'ungherese Hubert Kos. Ilaria Cusinato bronzo nei 200 farfalla. Quarta medaglia, e questa di bronzo, in meno di mezz'ora dall'inizio delle ultime finali in vasca degli Europei di Roma per i colori azzurri, con il tempo di 2'07''77. Oro per la bosniaca Pudar, argento alla danese. Simona Quadarella è medaglia d'argento nei 400 stile libero. Oro alla tedesca Isabel Marie Gose, bronzo all'ungherese Kesely.