Dalla Cartabia al Cavaliere “la Giustizia presa a picconate”. Parla il giudice Sabella: “Basta slogan e norme fatte da chi non frequenta le aule” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sembra proprio che Berlusconi voglia riformare la Giustizia in lungo e largo. Ieri il Cavaliere se l’è presa con le lungaggini dei processi e ha proposto di rendere inappellabili le sentenze di assoluzione di I e II grado. giudice Alfonso Sabella, magistrato presso il Tribunale di Roma, lei cosa ne pensa di quest’idea? “La Giustizia ha tanti problemi ma non si può pensare di risolverli con la bacchetta magica, a suon di spot o con battute. Bisogna affrontare le difficoltà – perché ci sono e non si può negare – in modo serio e laico, formulando un progetto con l’ausilio di chi quotidianamente calca le aule dei tribunali ossia giudici, pubblici ministeri e avvocati, perché solo loro sanno cosa va fatto. Guardi noi abbiamo centianaia di migliaia di processi pendenti che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sembra proprio che Berlusconi voglia riformare lain lungo e largo. Ieri ilse l’ècon le lungaggini dei processi e ha proposto di rendere inappellabili le sentenze di assoluzione di I e II grado.Alfonso, magistrato presso il Tribunale di Roma, lei cosa ne pensa di quest’idea? “Laha tanti problemi ma non si può pensare di risolverli con la bacchetta magica, a suon di spot o con battute. Bisogna affrontare le difficoltà – perché ci sono e non si può negare – in modo serio e laico, formulando un progetto con l’ausilio di chi quotidianamente calca ledei tribunali ossia giudici, pubblici ministeri e avvocati, perché solo loro sanno cosa va fatto. Guardi noi abbiamo centianaia di migliaia di processi pendenti che ...

