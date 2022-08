Ultime Notizie – Elezioni 2022, Renzi: “Scelte Letta su nomi guidate da rancore” (Di martedì 16 agosto 2022) ”Oggi il mondo della politica commenta le Scelte sui candidati del Pd. A me pare che, dalla scelta di come costruire la coalizione ai nomi delle liste, la guida di Enrico Letta sia caratterizzata più dal rancore personale che dalla volontà di vincere. Vedremo i frutti il 26 settembre. Auguro ogni bene a tutti, candidati ed esclusi, ed evito con cura ogni dibattito sul tema: mi hanno insegnato che la politica si fa coi sentimenti, non coi risentimenti. Noi staremo sui contenuti”. Lo scrive sulla sua Enews Matteo Renzi. “Noi – sottolinea il leader di Iv – non abbiamo candidati che hanno votato contro la fiducia a Draghi. Noi abbiamo chiara una idea di innovazione del Paese che passa dal dire SÌ alle infrastrutture necessarie, non NO a tutto. E noi non vogliamo alzare le tasse. Su questi temi siamo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 16 agosto 2022) ”Oggi il mondo della politica commenta lesui candidati del Pd. A me pare che, dalla scelta di come costruire la coalizione aidelle liste, la guida di Enricosia caratterizzata più dalpersonale che dalla volontà di vincere. Vedremo i frutti il 26 settembre. Auguro ogni bene a tutti, candidati ed esclusi, ed evito con cura ogni dibattito sul tema: mi hanno insegnato che la politica si fa coi sentimenti, non coi risentimenti. Noi staremo sui contenuti”. Lo scrive sulla sua Enews Matteo. “Noi – sottolinea il leader di Iv – non abbiamo candidati che hanno votato contro la fiducia a Draghi. Noi abbiamo chiara una idea di innovazione del Paese che passa dal dire SÌ alle infrastrutture necessarie, non NO a tutto. E noi non vogliamo alzare le tasse. Su questi temi siamo ...

