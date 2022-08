Torino | 55enne tenta suicidio lanciandosi nel Po | gli agenti lo salvano gettandosi nel fiume

ilmetropolitan : una corsa contro il tempo per salvare la vita di un uomo, quando ieri sera alcuni agenti sono stati avvicinati in C… -

TorinOggi.it

...acque basse per la siccità che attanaglia il fiume anche a, aveva una gamba incastrata fra delle rocce. Alcuni agenti, così, si sono lanciati in acqua e lo hanno raggiunto. L'uomo, un, ...Tenta suicidio buttandosi nel Po: poliziotti si tuffano e lo salvano. Unera finito incastrato tra le rocce, gli agenti non hanno esitato a gettarsi in acqua. Tenta ...l'altra sera a, ... Autista torinese 55enne coinvolto in un brutto incidente nel biellese Un uomo di 55 anni ha cercato di togliersi la vita a Torino nelle acque nel Po ed è salvato dalla prontezza di alcuni agenti di polizia che non hanno esitato a gettarsi ...L’intervento ieri sera, in corso Moncalieri, a Torino. A dare l’allarme un passante che ha visto l’uomo, un 55enne, salire sul parapetto del ponte Vittorio Emanuele I ...