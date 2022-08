Stranger Things 5, la stagione finale si concentrerà sui "personaggi originali" (Di martedì 16 agosto 2022) Tutte le cose belle devono finire e, a differenza di molti grandi show che si sono protratti oltre il dovuto (tipo Il Trono di Spade), sembra che Stranger Things stia per staccare la spina al momento giusto. La quinta stagione, che è già stata annunciata come l'ultima dello show, si preannuncia come la conclusione della più grande serie di Netflix. Ecco quale importante si è aggiunta rispetto a quanto avevamo già considerato certo. Stranger Things come Top Gun: Maverick In un'intervista rilasciata a IndieWire, il co-creatore Matt Duffer ha fatto un collegamento astuto tra la serie - ricca di riferimenti alla cultura pop degli anni '80 appropriati all'ambientazione - e Top Gun: Maverick, l'atteso sequel di un popolare blockbuster del 1986, estremamente evocativo della musica e dell'iconografia ... Leggi su gqitalia (Di martedì 16 agosto 2022) Tutte le cose belle devono finire e, a differenza di molti grandi show che si sono protratti oltre il dovuto (tipo Il Trono di Spade), sembra chestia per staccare la spina al momento giusto. La quinta, che è già stata annunciata come l'ultima dello show, si preannuncia come la conclusione della più grande serie di Netflix. Ecco quale importante si è aggiunta rispetto a quanto avevamo già considerato certo.come Top Gun: Maverick In un'intervista rilasciata a IndieWire, il co-creatore Matt Duffer ha fatto un collegamento astuto tra la serie - ricca di riferimenti alla cultura pop degli anni '80 appropriati all'ambientazione - e Top Gun: Maverick, l'atteso sequel di un popolare blockbuster del 1986, estremamente evocativo della musica e dell'iconografia ...

omelete : Jamie Campbell Bower, o Vecna de Stranger Things, critica Bolsonaro: 'arrombado completo' - royalswilmon : @sw1ftstairs io credevo fosse tipo stranger things e dato che non mi è piaciuto ero restia a guardarlo e invece due giorni dopo l’ho fatto?? - pianeta_6 : “eh ma stranger things non ha niente di realistico” ok ma qui stiamo parlando di storia ?? bisogna seguire il filo… - dlibyh_falling : @_camilla28_ @NetflixIT @Stranger_Things Ah bene ahaha - _camilla28_ : @dlibyh_falling @NetflixIT @Stranger_Things non ci sto capendo niente ?? -