Skriniar, la cessione di Casadei è un sospiro di sollievo per l’Inter (Di martedì 16 agosto 2022) Skriniar è sempre un pezzo forte del calciomercato estivo, ma la cessione di Casadei aiuta l’Inter economicamente Nonostante Skriniar sia ricercato dal PSG, la cessione di Casadei al Chelsea aiuterebbe l’Inter economicamente. Come riportato tramite Tuttomercatoweb, aver venduto il centrocampista nerazzurro è stato decisivo per la permanenza del difensore dell’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022)è sempre un pezzo forte del calciomercato estivo, ma ladiaiutaeconomicamente Nonostantesia ricercato dal PSG, ladial Chelsea aiuterebbeeconomicamente. Come riportato tramite Tuttomercatoweb, aver venduto il centrocampista nerazzurro è stato decisivo per la permanenza del difensore del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

deliux9 : @abartesaghi @90ordnasselA Allora dovresti essere favorevole ad una cessione di Skriniar? - Spina14_acm : @GRealta Magari gli prenderà il posto, ma non penso Farà la riserva Se stai alludendo alla cessione di Skriniar co… - VivInterNews : Vedo insospettabili persone affrante per la cessione di #Casadei (ovviamente senza averlo mai visto giocare). Lo so… - IStalinisti : Quelli che chiedono la forca per la cessione di #Casadei sono gli stessi che non venderebbero mai (giustamente)… - marco171292 : Se passi da 'piuttosto di cedere Skriniar preferisco perdere qualche buon prospetto futuro' a 'no, Casadei non si t… -