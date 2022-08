Quando Giorgia Meloni diceva che Mussolini era un buon politico | VIDEO (Di martedì 16 agosto 2022) In queste ore sui social in molti stanno condividendo e commentando, spesso in maniera ironica, il VIDEO in cui una giovane Giorgia Meloni dice che secondo lei Mussolini era un buon politico e che «tutto quello che ha fatto, l’ha fatto per l’Italia». La riconoscete, sì? #matrice pic.twitter.com/j5gmLJwNCJ — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) August 16, 2022 Il VIDEO in cui Giorgia Meloni pronuncia queste parole è stato estrapolato da un ritratto di Loopsider, che in occasione delle elezioni politiche italiane ha creato un VIDEO in cui presenta la carriera politica di Meloni a partire dai primi anni di militanza. Loopsider ha definito la leader di FdI «contraria ai matrimoni gay, ai ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) In queste ore sui social in molti stanno condividendo e commentando, spesso in maniera ironica, ilin cui una giovanedice che secondo leiera une che «tutto quello che ha fatto, l’ha fatto per l’Italia». La riconoscete, sì? #matrice pic.twitter.com/j5gmLJwNCJ — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) August 16, 2022 Ilin cuipronuncia queste parole è stato estrapolato da un ritratto di Loopsider, che in occasione delle elezioni politiche italiane ha creato unin cui presenta la carriera politica dia partire dai primi anni di militanza. Loopsider ha definito la leader di FdI «contraria ai matrimoni gay, ai ...

