Piero Angela | figlio Alberto “Mi ha insegnato a non temere la morte”

ROMA (ITALPRESS) – "Oggi mi sento fra persone amiche e vorrei partire dall'ultima cosa che ha fatto papà: quel comunicato che tutti avete letto. E' stata l'ultima cosa che fiscamente ha detto, come discorso, con poche forze. Mia sorella e io lo abbiamo raccolto e trascritto". E' un Alberto Angela commosso ma sereno a ricordare suo padre con un lungo discorso durante la cerimonia di commiato presso la sala della Protomoteca in Campidoglio nel giorno dell'estremo saluto a Piero Angela mentre sono centinaia cittadini in attesa dell'apertura della camera ardente. "E' il discorso di qualcuno che parla a degli amici e che alla fine di una serata o una vacanza dice adesso io vado", ha aggiunto. "Le persone vanno via ma il sentimento rimane – prosegue – si trasmette nel tempo trasformandosi in valore e i valori restano in ...

