Non solo Dumfries: Darmian, il jolly silenzioso di cui Inzaghi non fa mai a meno (Di martedì 16 agosto 2022) Si dice spesso che la miglior difesa è l'attacco, un concetto che Matteo Darmian ha finito per fare tutto suo. In principio la divisione dei compiti sulla fascia destra sembrava abbastanza delineata: ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 agosto 2022) Si dice spesso che la miglior difesa è l'attacco, un concetto che Matteoha finito per fare tutto suo. In principio la divisione dei compiti sulla fascia destra sembrava abbastanza delineata: ...

CarloCalenda : .?@emmabonino? puoi continuare con insulti scomposti e accuse fantascientifiche, ma ciò non nasconderà il fatto che… - Ettore_Rosato : A sinistra continuano a parlare di unica scelta Letta-Meloni, ma non dicono che portano in Parlamento #DiMaio e… - pdnetwork : I diritti non sono solo al centro del nostro programma, sono al centro del nostro impegno per il Paese. Daremo voce… - Rizzi2Rizzi : RT @sciltian: Dice @emmabonino ”spero che Renzi e Calenda non vadano con la destra” A essere onesti l’unica dei 3 che è già andata con la d… - Crpzo : RT @DiegoFusaro: In autunno ci attende la doppia vaccinazione in un giorno solo! Ancora non capite? -