Napoli, l'esultanza di Kvaratskhelia ispirata a Steve Curry (Di martedì 16 agosto 2022) Debutto con gol per Kvaratskhelia con il Napoli: in molti si sono chiesti il perchè della sua esultanza: è un omaggio a Steve Curry Migliore debutto per Kvaratskhelia con il Napoli non poteva esserci: gol e una ottima prestazione contro l'Hellas Verona. In molti sono rimasti incuriositi poi dalla sua esultanza, in cui ha mimato il gesto dell'"andare a dormire". l'esultanza è un omaggio a Steve Curry, stella dei Golden State Warriors di cui è un grande fan, come dichiarato in una delle sue prime interviste italiane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

