Letta regola i conti con i renziani. Fuori Lotti, Ceccanti e Di Giorgi. Clima da redde rationem, volano gli stracci al Nazareno. La Cirinnà prima rinuncia a correre e poi ci ripensa (Di martedì 16 agosto 2022) Pochi volti nuovi, tante riconferme ma anche altrettanti addii e malumori. Non c’è pace per il Pd di Enrico Letta che più si avvicina alle elezioni del 25 settembre e più appare in difficoltà. Del resto in queste ore sul segretario dem sono piovute aspre critiche da parte di quanti non sono stati candidati, con particolare accento da parte degli ex fedeli di Matteo Renzi convinti che sia in corso una ‘vendetta’ nei confronti dell’ex segretario del Pd. “Volevo ricandidare tutti gli uscenti ma era impossibile, quattro anni fa il metodo di chi faceva le liste era: ‘faccio tutto da solo’. Potevo imporre i miei ma ho cercato di comporre un equilibrio, perché il partito è comunità”, ha provato a spiegare Letta. Lo stesso ha poi detto di aver “chiesto personalmente sacrifici ad alcuni e mi è pesato tantissimo”. Il valzer Sfogliando le liste, tra chi ha il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 agosto 2022) Pochi volti nuovi, tante riconferme ma anche altrettanti addii e malumori. Non c’è pace per il Pd di Enricoche più si avvicina alle elezioni del 25 settembre e più appare in difficoltà. Del resto in queste ore sul segretario dem sono piovute aspre critiche da parte di quanti non sono stati candidati, con particolare accento da parte degli ex fedeli di Matteo Renzi convinti che sia in corso una ‘vendetta’ nei confronti dell’ex segretario del Pd. “Volevo ricandidare tutti gli uscenti ma era impossibile, quattro anni fa il metodo di chi faceva le liste era: ‘faccio tutto da solo’. Potevo imporre i miei ma ho cercato di comporre un equilibrio, perché il partito è comunità”, ha provato a spiegare. Lo stesso ha poi detto di aver “chiesto personalmente sacrifici ad alcuni e mi è pesato tantissimo”. Il valzer Sfogliando le liste, tra chi ha il ...

dgallo1982 : RT @ardigiorgio: I #Verdi di #Bonelli a Taranto(vicesindaco compreso)chiedono al prossimo governo di chiudere #ilva sbandierando dati in re… - ClaudioPiNdArO : La #Meloni la sfiora soavemente a #Letta ?? 'Letta ha fatto un danno alla Nazione': la frase che umilia il Pd davant… - LeoniSilvio : Per la regola dei 2 mandati, Letta candida il cane della Cirinnà invece della padrona - VeraEsincera : RT @ardigiorgio: I #Verdi di #Bonelli a Taranto(vicesindaco compreso)chiedono al prossimo governo di chiudere #ilva sbandierando dati in re… - Cappelletti1977 : RT @ardigiorgio: I #Verdi di #Bonelli a Taranto(vicesindaco compreso)chiedono al prossimo governo di chiudere #ilva sbandierando dati in re… -