Juve, Bergonzi sul rigore concesso a Vlahovic: 'Non l'avrei mai fischiato' (Di martedì 16 agosto 2022) TORINO - Mauro Bergonzi , ex arbitro di Serie A , è stato chiamato in causa nel corso della trasmissione Pressing - su Mediaset - per parlare del calcio di rigore concesso ieri sera alla Juve nella ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 agosto 2022) TORINO - Mauro, ex arbitro di Serie A , è stato chiamato in causa nel corso della trasmissione Pressing - su Mediaset - per parlare del calcio diieri sera allanella ...

cartaweb2 : @sportmediaset @PressingReal Bergonzi è quello dei due rigori in un Napoli Juve su Lavezzi e Zalayeta giusto ? - pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: L'ex arbitro Bergonzi sentenzia: 'Vlahovic trattiene Ferrari, non è mai rigore per la Juve' - luteleg : @PressingReal Io Bergonzi me lo ricordo per un Napoli-Juve (o viceversa) di parecchi anni fa in cui si rese protago… - peonas : @PressingReal Bergonzi era abituato a inventare rigori contro la Juve (Famosissimi i due dati in un famoso Juve-Nap… - PiiRossano : @Mau_Romeo Bergonzi oltre che per i rigori inventati al Napoli con la juve lo ricordo per la partita decisiva Siena… -